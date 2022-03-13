Луцький військовий аеродром зазнав критичних пошкоджень після другого обстрілу. Зранку 11 березня росіяни випустили по летовищу чотири крилаті ракети, які вщент знищили інфраструктуру аеродрому. За словами луцького міського голови Ігоря Поліщука, наразі він непридатний до використання.

Як зазначив Ігор Поліщук у ранковому зверненні 13 березня, після другого ракетного обстрілу аеродром зазнав критичних втрат.

«Сьогодні спілкувався з військовими з нашого аеродрому і, на превеликий жаль, втрати, які поніс аеродром – вони є критичні. Злітна смуга фактично знищена, знищена також вишка. Зазнав критичних втрат командний пункт, вигоріли всі паливно-мастильні матеріали під час пожежі, знищено склад паливно-мастильних матеріалів. Аеродром повністю непридатний для використання», – зазначив він.

Нагадаємо, близько 05:45 у п'ятницю, 11 березня, росіяни випустили чотири крилаті ракети про аеродрому. За п'ять годин після інциденту рятувальники завершили розбирати завали, з-під потрощених будівель витягнули десятьох людей. Внаслідок події четверо військових загинули, ще шестеро отримали поранення.

Зазначимо, що вибухи на військовому аеродромі у Луцьку було чутно в перший день війни, зранку 24 лютого. Тоді під час гасіння пожежі на летовищі легкі травми отримав лише один рятувальник, втім, після отримання медичної допомоги він зміг одразу ж заступити на бойове чергування.

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