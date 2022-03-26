На Рівненщині ввечері 26 березня росіяни випустили ракету по нафтобазі в місті Дубно. Чи є постраждалі внаслідок атаки, наразі встановлюється. Також Волинська військова адміністрація повідомила, що над Волинню було збито три ракети, які летіли з боку Білорусі.

Як повідомив близько 21:30 голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, протягом суботи, 26 березня, на Рівненщині тривали дві повітряні тривоги. Під час першої, яку оголосили близько 16:10, українські військові збили ворожий безпілотник.

«Під час другої, на жаль, ракета влучила в нафтобазу в місті Дубно. Наразі збитки встановлюються. Нагадую, що повітряна тривога триває, всім перебувати в укриттях», – звернувся Віталій Коваль.

Одразу за декілька хвилин після цього звернення, о 21:34, на сторінці Рівненської ОВА повідомили про відбій повітряної тривоги.

В «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок пожежі, яка розгорілась на нафтобазі, низка потягів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. «Це стосується насамперед поїздів Івано-Франківськ–Кременчук та Львів–Полтава. Час затримки – до 2 годин, але можливі оперативні зміни. Зберігаємо спокій та їдемо далі», – йдеться у повідомленні.

Через обстріл нафтобази у Дубні поїзди рухатимуться із запізненням, повідомила «Укрзалізниця». За її інформацією, це стосується насамперед поїздів «Івано-Франківськ – Кременчук» та «Львів – Полтава». Час затримки – до двох годин, але можливі оперативні зміни.

Додамо, що також цього ж дня, 26 березня, росіяни завдали ракетних ударів по Львову. Перші два удари трапились о 17:00, внаслідок цієї атаки спалахнула нафтобаза, розташована на півночі міста. За дві години, о 19:00, стало відомо ще про три удари по оборонному заводу.

Також вибухи було чутно неподалік Луцька. У Волинській військовій адміністрації зазначили, що «було збито три ракети, які, за оперативними даними, йшли зі сторони Білорусі».

Нагадаємо, 21 березня Рівненщина зазнала двох ракетних атак. Перша з них сталась близько 02:30, тоді ворог атакував військовий полігон. Ввечері цього ж дня росіяни знову випустили чотири ракети, три з них збила українська ППО. Втім, четверта таки приземлилась на території Рівненського району.

Наступного дня, 22 березня, росіяни знову завдали трьох ракетних ударів по об'єкту військової інфраструктури в області.