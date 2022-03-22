Ввечері 22 березня росіяни завдали трьох ударів по Рівненській області. Зокрема, ворог атакував військовий об'єкт. Наразі офіційної інформації про кількість потерпілих немає.

Як розповів голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, за день українські військові збили одну ворожу ракету та один безпілотник.

«Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія, збитки встановлюються. Друзі, зберігаємо спокій, віримо в перемогу і йдемо вперед», – звернувся Віталій Коваль.

Додамо, що протягом доби на Рівненщині п'ять разів оголошували повітряну тривогу. Одна з них була оголошена близько 17:30 і тривала понад дві години.

Напередодні, 21 березня, ворог двічі завдав ракетних ударів по об'єктах на території Рівненської області. Перша атака сталась близько 02:30 по військовому полігону. Вдруге Росія атакувала близько 20:00, офіційно не повідомляють, який саме об'єкт постраждав внаслідок обстрілів.