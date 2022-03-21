У Рівненській області росіяни завдали ракетних ударів по військовому полігону. Про це повідомив керівник області. У якому саме місті, не уточнюється.

«По одному із загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари. На місці працює спеціальна комісія», – повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, протягом ночі в області тричі лунала повітряна тривога. За інформацією Суспільного, ракетні удари завдали близько 2:30.

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що уражений об’єкт розташований неподалік Рівного. Внаслідок обстрілу є кілька поранених.

Нагадаємо, ввечері 16 березня росіяни обстріляли військовий об’єкт у місті Сарни у Рівненській області.