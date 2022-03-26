Польські телеканали показали наслідки ударів по Львову

У суботу, 26 березня, росіяни завдали ракетних ударів по Львову. Перші два удари трапились о 17:00, внаслідок цієї атаки спалахнула нафтобаза, розташована на півночі міста. За дві години, о 19:00, стало відомо ще про три удари по оборонному заводу.

Інформацію про вибухи біля Львова близько 17:00 підтвердили голова обласної військової адміністрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий. Спочатку Козицький повідомив про три вибухи, що пролунали зі сторони Кривчиць і попросив містян залишатись в укриттях через загрозу подальших ударів.

«Відбулося три потужні вибухи біля Львова з сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях», – повідомив Козицький. Він уточнив, що вибухи трапились о 16:30.

Через півгодини Козицький уточнив, що два ракетні удари відбулись у межах Львова, постраждало 5 людей.

«Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей», – написав голова ЛОВА.

За інформацією мера Львова Андрія Садового, внаслідок обстрілу трапилась пожежа на одному із промислових об’єктів, де зберігається паливо.

Оновлено о 19:10. За інформацією голови обласної військової адміністрації Максима Козицького, о 19:00 біля Львова вдруге пролунали вибухи. Їх було три. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали, однак в одній з шкіл міста повибивало вікна.

На вибухи у Львові відреагували в Офісі Президента. «Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дипломатичні місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?» – написав у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.

Мешканців закликають залишатись в укриттях та не поширювати інформацію про вибухи з місця подій.

Джерела ZAXID.NET повідомляють, що загалом цього вечора росіяни випустили більше 40 ракет у сторону Львова зі сторони окупованого Криму.

Оновлено о 21:00. Увечері голова Львівської ОВА Максим Козицький і мер Львова Андрій Садовий провели короткий брифінг щодо обстрілів Львова. Основні тези з брифінгу:

Перша атака відбулась на території нафтобази в місті, друга – на території заводу оборонної структури;

За попередніми даними, 5 людей постраждало, жертв немає;

Ще до початку війни зі Львова вивезли всі мілітарні об’єкти, тому ракети влучають у пусті корпуси;

Ракети запускали з Севастополя.

На думку мАндрія Садового, росіяни завдають атаки по Львову, таким чином передаючи «вітання президенту Байдену», який сьогодні перебуває у Польщі.

Нагадаємо, 18 березня росіяни завдали ракетної атаки по території Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу, який не працює. А раніше, 13 березня, РФ здійснила ракетні удари по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині, випустивши понад 30 крилатих ракет, вісім з яких потрапили на територію полігону. Тоді загинули 35 людей.