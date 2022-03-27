Командування Повітряних сил Збройних сил України у зведенні за 26 березня різко висловилося про ракетний обстріл Львова, назвавши його «промовистим політичним ляпасом» президенту США Джо Байдену.

«Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України. Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу. Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова», – вважають у командуванні Повітряних сил, маючи на увазі Польщу, в якій американський президент перебував із дводенним візитом.

У зв’язку з цим, охоронці українського неба наголосили, що після цієї атаки саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18, «щоб українські захисники неба на рівні билися із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння».

Загалом, за добу 26 березня Повітряні сили збили всього один ворожий літак. Як пояснили військові, це пов’язано з тим, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і наносить масовані ракетні удари.

Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було нанесено ракетні удари, загарбники активно використовують безпілотники різних типів: від оперативно-тактичних – до квадрокоптерів. За суботу, 26 березня, українська протиповітряна оборона знищила 12 ворожих безпілотників. Крім того, українські воїни знищили минулої доби п’ять ворожих крилатих ракет.

Нагадаємо, 26 березня росіяни також завдали ракетного удару по нафтобазі в місті Дубно Рівненської області.