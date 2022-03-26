У суботу, 26 березня, президент США Джо Байден виступив із промовою у Варшаві. Його виступ стосувався російсько-української війни. Під час своєї промови він зазначив, що боротьба за демократію в світі не закінчилась Холодною війною, що НАТО не планувало розширюватись і, тим паче, воювати З Росією.

ZAXID.NET занотував основні тези з виступу Джо Байдена.

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Цього разу ми чітко повинні зрозуміти, що ця боротьба не буде виграна за кілька днів чи кілька місяців. Нам потрібно підготуватися до довготермінової боротьби;

Україна на передовій лінії бореться за те, щоб врятувати свою країну. Українці здійснюють хоробрий супротив і борються за демократичні принципи. Вони боряться за верховенство права, за справедливі і вільні вибори, за право на Асоціацію, право на вільне віросповідання. Але є амбіції деяких людей, які хочуть домінувати над свободою;

Я хочу сказати народу України те, що я сказав сьогодні на зустрічі з Олексієм Рєзніковим та Дмитром Кулебою: Ми з вами, ми разом із вами;

У 1989 році люди змогли подолати радянський режим, але боротьба за демократію не може завершитися і вона не завершилася «Холодною війною». Протягом останніх 30 років деякі автократи намагалися подолати верховенство права, демократію і свободу. Сьогодні Росія придушила в себе демократію і намагається зробити це в інших місцях;

Росія фальшиво говорить про етнічну солідарність і про визволення своїх етнічних груп. Путін сказав, що він хоче денацифікувати Україну. Це цинічна брехня. Він також хоче скинути президента Володимира Зеленського, який був демократично обраний на виборах, який є євреєм і дідусь якого боровся з нацистською Німеччиною;

Ми не збираємось розширювати НАТО. Це брехня, яку поширює Росія. Ми ніколи не збиралися подолати Росію. НАТО і США багато працювали, щоб не допустити цю війну і багато разів намагалися вирішити питання демократичним шляхом. Але Путін не був зацікавлений у переговорах.

Цьому нема ніякого виправдання. Це найгірше, коли людські амбіції використовуються як інструмент політики, щоб поміняти національний порядок у світі;

Під санкціями опинилися понад 400 офіційних осіб РФ. Понад 400 компаній залишили Росію повністю – це результат безпрецедентних санкцій. Рубль перетворився практично у попіл. Треба 200 рублів, щоб отримати один долар. Санкції не дозволяють РФ перебудувати нові війська.

200 тисяч росіян вже покинули країну за місяць. Вкрай великий відтік мізків за такий короткий період. Меседж до росіян: ви не є нашими ворогами, я не вірю, що ви підтримуєте вбивство невинних або бомбардування лікарень, шкіл, пологових будинків, блокаду міст.

Меседж до Європи: Це нова боротьба за свободу. Європа повинна припинити свою залежність від палива Росії. Саме тому у Брюсселі я оголосив план, щоб позбавити Європу цієї кризи. Це питання економічної та національної безпеки. Потрібен план, щоб впоратися з проблемами. Ми над цим працюємо.

Диктатор, який намагається розбудувати імперію, ніколи не подолає любов народу до свободи. Світ буде вільним. Україна ніколи не стане «перемогою» для Росії. Вільні люди не хочуть жити у темноті. Ця людина не може залишитися при владі.

Україна ніколи не буде перемогою Росії... Заради Бога, цей чоловік не може залишатися при владі! Хай береже вас Бог, і хай Бог береже нашу свободу.