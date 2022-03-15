Президент США Джозеф Байден схвалив виділення Україні 13,6 млрд доларів термінової допомоги. Про це він повідомив ввечері 15 березня у Twitter, повідомивши, що йдеться про історичну суму.

«Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який надає Україні історичні 13,6 млрд доларів фінансування», – написав президент США.

13,6 млрд доларів – це дуже велика допомога для України під час війни. Ці кошти передбачені на воєнну, економічну та гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам.

Раніше Джозеф Байден запевнив, що США зроблять все необхідне, щоб українці мали зброю для захисту від російської навали.