Джо Байден зазначив, що США надішлють гроші, продукти та допомогу, щоб врятувати життя українців

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден запевнив, що США зроблять все необхідне, щоб українці мали зброю для захисту від російської навали. Про це він написав у своєму Twitter.

«Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російської сили», – заявив президент США Джо Байден.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms. — President Biden (@POTUS) March 14, 2022

Американський президент також зазначив, що США надішлють гроші, продукти та допомогу, щоб врятувати життя українців. А також будуть приймати українських біженців.

Зауважимо, що речниця Білого дому Джен Псакі раніше заявила, що Сполучені Штати Америки підтримують переговорний процес між українською і російською сторонами, однак не бачать з боку Росії готовності відмовитись від ескалації та припинити наступ на Україну.

«Ми, безумовно, будемо підтримувати участь українців у цих зустрічах і переговорах, якщо вони, звісно, матимуть наміри брати в них участь», – зазначила представниця адміністрації США, передає «Укрінформ».

Вона наголосила, що Штати намагаються посилити позиції української сторони шляхом забезпечення економічної, гуманітарної, а також оборонної допомоги.

Як інформував ZAXID.NET, 10 березня Палата представників США схвалила виділення для України 13,6 млрд доларів термінової допомоги. Гроші передбачені на воєнну, економічну та гуманітарну допомогу.