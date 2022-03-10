Тепер цю ініціативу має підтримати Сенат

Палата представників США схвалила виділення для України 13,6 млрд доларів термінової допомоги. Гроші передбачені на воєнну, економічну та гуманітарну допомогу, пише Reuters.

«Пізно ввечері 9 березня Палата представників ухвалила масштабний законопроєкт про державне фінансування, який включає вкрай необхідну допомогу Україні, оскільки країна бореться проти смертельного вторгнення Росії», – йдеться у повідомленні.

Тепер цю ініціативу має підтримати Сенат.

Документ визначає фінансування уряду США на решту фінансового року. Він, зокрема, передбачає виділення допомоги Україні та союзникам у Європі, а також на інші заходи для реагування на російську агресію. Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу, а також на посилення оборонних спроможностей України й союзників США у країнах Балтії та Центральної і Східної Європи.

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