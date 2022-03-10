Палата представників США схвалила виділення 13,6 млрд доларів для України
Палата представників США схвалила виділення для України 13,6 млрд доларів термінової допомоги. Гроші передбачені на воєнну, економічну та гуманітарну допомогу, пише Reuters.
«Пізно ввечері 9 березня Палата представників ухвалила масштабний законопроєкт про державне фінансування, який включає вкрай необхідну допомогу Україні, оскільки країна бореться проти смертельного вторгнення Росії», – йдеться у повідомленні.
Тепер цю ініціативу має підтримати Сенат.
Документ визначає фінансування уряду США на решту фінансового року. Він, зокрема, передбачає виділення допомоги Україні та союзникам у Європі, а також на інші заходи для реагування на російську агресію. Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу, а також на посилення оборонних спроможностей України й союзників США у країнах Балтії та Центральної і Східної Європи.
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