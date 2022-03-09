Міжнародний валютний фонд підтримала виділення для України екстреного фінансування обсягом 1,4 млрд доларів. Про це повідомила прес-служба МВФ.

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що «політична реакція української влади на надзвичайні ситуації була вражаючою».

Зокрема, щодо заходів для збереження доступності валютних резервів та зменшення невизначеності щодо обмінного курсу. Також Георгієва підкреслила факт того, що Україна виконала всі боргові зобов'язання.

«Після того, як війна закінчиться і можна буде провести належну оцінку збитків, імовірно, буде потрібна додаткова велика підтримка для підтримки зусиль з відновлення», – заявила вона.

Україна отримає кошти в межах інструменту швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI). Він дозволяє швидко отримати доступ до фінансової допомоги тим країнам, які стикнулися з терміновими потребами платіжного балансу, зокрема, внаслідок воєнних конфліктів.

Раніше в НБУ пояснювали, що цей інструмент запроваджується тоді, коли реалізувати програму економічних реформ неможливо. Водночас залишається зобов'язання співпрацювати з МВФ для вирішення проблем з її платіжним балансом. У МВФ зазначили, що виплата «забезпечить критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі і відіграє роль каталізатора для фінансування з боку інших партнерів».

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