Адміністрація Джо Байдена на даний момент не бачить варіантів дипломатичних кроків, які допоможуть зупинити вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Білий дім скептично ставиться до переговорів, кілька раундів яких вже відбулись.

Така скептичність опирається на висновки американської розвідки, які свідчать про те, що «РФ зараз погоджується на переговори з Україною для отримання тактичної вигоди, оскільки у Владіміра Путіна немає кінцевої мети у війні проти України».

При цьому Вашингтон виступає проти будь-якої потенційної угоди, яка може призвести до капітуляції України,

«Наша позиція така, що ми підтримаємо рішення, прийняте шляхом переговорів, яке поважає суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо чинити тиск в надії, що зрештою буде досягнуто рішення шляхом переговорів, але не схоже, що Владімір Путін хоче цього прямо зараз», – заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

США також готові продовжувати надавати всі види допомоги у відновленні, які допоможуть Україні зберегти свій суверенітет.

Підтримка, яку Вашингтон продовжує надавати Україні, також вважається фактором, який з часом може змусити РФ розпочати переговори у більш серйозній формі.

«Тиск, з яким Росія зіштовхнулася на полі бою, важке внутрішнє економічне становище. Ми сподіваємося, що ці фактори об'єднаються, і змусять РФ сісти за стіл переговорів більш серйозним чином», – сказав Прайс.

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