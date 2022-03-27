Пожежа на нафтобазі сталася через російські обстріли

У неділю вранці, 27 березня, у Львові ліквідували масштабну пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального, яка сталася напередодні через російські обстріли. Гасіння пожежі тривало цілу ніч – загалом близько 13 годин.

Пожежа на нафтобазі у Львові сталася 26 березня близько 16:30 внаслідок ракетного удару російських загарбників. «27 березня о 05:02 пожежу локалізовано. О 06:49 – ліквідовано», – повідомили в ДСНС.

Ліквідація пожежі на нафтобазі у Львові (фото ДСНС)

Голова Львівської ОДА Максим Козицький розповів, що нафтобаза, в яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.

Нагадаємо, в суботу, 26 березня, росіяни завдали ракетних ударів по Львову. Перша атака відбулась на територію нафтобази, друга – на територію заводу оборонної сфери. За офіційними даними, постраждали п’ятеро людей, загиблих немає.