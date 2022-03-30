На складі зберігали продукти, побутову хімію та товари загального вжитку

29 березня внаслідок влучання ворожого снаряду виникла пожежа на складі у Броварському районі Київщини. Пожежа охопила понад 20 тис. м2. Вогонь гасили 16 годин.

Як повідомили у ДСНС України, пожежа виникла о 16:00. Для її гасіння туди скерували 25 рятувальників та 7 одиниць техніки. Станом на 18:00 пожежу локалізували на площі 20 тис. м2. Вогонь вдалося загасити 30 березня о 08:16.

Прокуратура Київщини уточнила, що пожежа виникла внаслідок авіаудару.

«Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку. Внаслідок авіаудару сталося займання вказаних складів», – повідомили у прокуратурі.

Прокурори Броварської окружної прокуратури розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 22 березня біля Броварів Київської області російські загарбники обстрілами знищили склад з овочами і м’ясними продуктами. Частину з продуктів, які зберігалися на цих складах, мали передати захисникам України. Росіяни прицільно намагаються влучити у склади та нафтобази, щоб позбавити українців запасів.