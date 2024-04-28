Тячівський районний суд Закарпатської області, який виніс вирок Івану Лукачу

Тячівський районний суд звільнив від покарання Івана Лукача за насильство щодо працівника правоохоронного органу, призначивши рік іспитового терміну. У вироку йдеться, що чоловіка, який був за кермом ВАЗ 21070, у липні 2023 року зупинили поліцейські й помітили, що він п'яний. Під час розмови з правоохоронцями Іван Лукач вдарив одного з них і намагався побити іншого.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є підприємцем. Вночі 8 липня 2023 року він був за кермом ВАЗ 21070. Поліцейські зупинили чоловіка поблизу селища Дубове й побачили, що він п'яний – Drager зафіксував 1,49 проміле алкоголю. Після того, як правоохоронці почали складати адмінпротокол, Іван Лукач вдарив одного з них в голову. Коли втрутився інший працівник поліції, то обвинувачений намагався завдавати йому ударів та зірвав нагрудний жетон. Іван Лукач почав втікати від поліцейських, але його затримали поблизу зупиненого авто.

У суді обвинувачений розповів, що коли його зупинили патрульні, то з ним була жінка. Під час розмови з поліцейськими їй стало погано й вона впала. Іван Лукач подумав, що її штовхнув патрульний й почав бити правоохоронця.

Іван Лукач повністю визнав свою провину та розкаявся. Суддя Мирослава Стецюк визнала його винним у насильстві щодо правоохоронців (ч. 2 ст. 345 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити у Закарпатському апеляційному суді.