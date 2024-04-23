Раніше чоловік 17 разів притягували до адмінвідповідальності

Тернополянина засудили до двох років в’язниці за систематичне перешкоджання поліції. Житель Тернопільського району, який позиціонував себе громадським активістом, провокував патрульних поліцейських, обзивав і погрожував фізичним насильством. Раніше його вже 17 разів притягували до адмінвідповідальності.

У липні 2023 року чоловік поширив у інтернеті відеоролик про начебто «незадовільну» роботу патрульних поліцейських. За словами речника поліції Тернопільщини Сергія Крети, тернополянин таким чином планував збурити громадськість і отримати підтримку від людей, аби уникнути як адміністративної, так й кримінальної відповідальності.

В поліції не називають ім’я чоловіка, однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що порушник – це житель Тернопільського району Назар Хомко. Чоловік займається вантажними перевезеннями багажів невеликих габаритів.

«Відео про роботу поліції, яке чоловік виклав на веб-сторінках, було вирване з контексту і демонструвало лише один бік конфлікту. Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що порушник керував автомобілем з явними ознаками несправності. Вимогу патрульних зупинитися проігнорував та почав втікати», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 23 квітня.

Однак поліцейським вдалося наздогнати чоловіка. Вони його зупинили і при перевірці документів виявили, що він керував бусом без дозвільних документів. Також житель Тернопільського району вже 17 разів притягувався до адмінвідповідальності.

Після розслідування слідчі Тернополя скерували провадження щодо чоловіка до суду. Тернопільський міськрайонний суд визнав жителя Тернопільського району винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу). Порушнику призначили покарання – два роки позбавлення волі. Дане рішення чоловік може оскаржити, подавши апеляційну скаргу.