Рідні загиблих героїв прийшли на акцію протесту, щоб поговорити з пікетувальниками

У суботу, 6 січня, до пікетувальників, які щосуботи збираються під львівською мерією на акцію «Гроші на ЗСУ», прийшли родичі загиблих героїв. Їх обурило відео активістів, в якому неназвані люди від імені родичів загиблих оборонців стверджують, що їм у Львові не потрібен Меморіальний комплекс військових поховань.

Вперше відео опубліковали в середині грудня у Tik Tok у профілі львів’янки Олесі Нікітіної. На момент публікації цієї новини відео уже видалили, але його встигли завантажити інші користувачі. На відео, знятому на Марсовому полі, на фоні могил загиблих захисників стоять двоє чоловіків: один у військовій формі, інший – у цивільному одязі. Чоловік у цивільному говорить: «Зараз у Львові на Марсовому полі хочуть збудувати Меморіальнй комплекс. Вважаю, що зараз робити це недоцільно, оскільки кожного тижня до Львова привозять 10 побратимів, яких хоронять на Марсовому полі. Це не потрібно ні їхнім дітям, ні матерям. Давайте спрямуємо ці кошти на закупівлю необхідного озброєння, щоб врятувати життя нашим побратимам». Відео супроводжує напис: «Військові проти нових меморіальних комплексів! Чому витрачати гроші на пам’ятники, коли треба рятувати життя?».

Відео з Tik-Tok Олесі Нікітіної

Родини загиблих героїв це відео обурило. Тож вони вирішили розшукати авторів і з’ясували, що до нього причетна маловідома місцева активістка Олеся Нікітіна, яка є учасницею суботніх акцій під ратушею «Гроші на ЗСУ». Нагадаємо, вже кілька тижнів поспіль кілька львів’ян щосуботи вранці збираються на нечисельні пікети на площі Ринок, щоб вимагати скерування 20% бюджету міста на потреби ЗСУ. Одним з ініціаторів пікетів є скандальний місцевий активіст, а нині демобілізований військовослужбовець Іван Спринський. Також в акціях бере участь ще один скандально відомий активіст Юрій Романчук, якого партія «Голос» зняла з виборів до Львівської міської ради у 2020 році за образливі коментарі у Facebook.

Як розповіла ZAXID.NET дружина загиблого у 2015 році бійця, волонтерка Аліна Власенко, у п’ятницю ввечері, 5 січня, рідні загиблих захисників зустрілись з одним із чоловіків з відео. Це Станіслав Гончар, колишній військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Саме він був на відео у військовій формі.

«Ми з ним поговорили, пояснили йому своє бачення. Військові, навпаки, мають бути зацікавлені у створенні меморіалу. Він вибачився, і ми розійшлися. Олеся Нікітіна та інший хлопець з відео так і не прийшли», – розповіла Аліна Власенко.

Натомість напередодні ввечері Олеся Нікітіна оприлюднила на своїй Facebook-сторінці чергове звернення, в якому намагалась переконати, що її відео не так зрозуміли, і звинуватила родичів військовослужбовців у маніпуляції з метою дискредитувати акцію пікетувальників.

«Ще раз наголошую, що ми за будівництво монументів, але це будівництво є не просто важливим, а повинно відбуватися без цих постійних корупційних скандалів», – сказала Олеся Нікітіна на відео.

Після цього рідні загиблих військових вирішили прийти на акцію протесту, щоб поспілкуватись із Олесею Нікітіною. У суботу, 6 січня, Аліна Власенко опублікувала відео розмови у Facebook. На відео у червоній куртці Аліна Власенко, поруч із нею у білій та чорній куртках також стоять дружини загиблих героїв, жінка напроти із прапором України на плечах – Олеся Нікітіна. Розмова відбувалася на підвищених тонах, але до спільного знаменника рідним героїв та активістам не вдалося.

«Люди, які пробують втоптати пам’ять про героїв, не можуть буди активістами, вони тільки псевдо, вони переслідують якісь цілі»

Аліна Власенко розповіла ZAXID.NET, що раніше не була знайома із активістами, які пікетують ратушу, і з Олесею Нікітіною спілкувалася вперше.

«Вони сказали, що ми прийшли створити конфлікт, і взагалі вони не проти Меморіалу, але це не на часі. Але на відео вони чітко і ясно від імені родин полеглих говорять, що ні нашим дітям, ні дружинам, ні матерям не потрібен цей меморіал. От і суть конфлікту. Наша розмова в суботу закінчилася нічим. Чоловік, який сказав, що прийшов на одиночний пікет, забрав Олесю, і вона пішла. Я не можу стверджувати, чи вони проплачені, чи ні, але для мене люди, які пробують втоптати пам’ять про героїв, не можуть буди активістами, вони тільки псевдо, вони переслідують якісь цілі», – наголосила Аліна Власенко.

Вона зазначає, що Меморіал потрібен, адже це шана їхнім рідним, які захищали незалежність України.

«Я говорила з хлопцями, які на передовій, і вони всі в один голос говорять, що має бути віддана шана хлопцям. Ми 10 років добивалися цього, з 2014 року. Люди мають знати, мають пам’ятати і чітко усвідомлювати, завдяки кому вони можуть дихати і спати в теплих ліжках, яку ціну заплатили хлопці – віддали своє життя. Ми вважаємо, що тільки родини полеглих героїв мають право вирішувати: бути меморіалу чи не бути, але аж ніяк не актівисти – ми не знаємо, хто вони і звідки. Ніхто не може відчувати біль так, як рідні», – наголосила дружина загиблого бійця.

Жінка зазначила, що родини не проти акцій щодо скеровування коштів на ЗСУ, але додала, що разом із іншими родичами полеглих оборонців буде надалі боротись за створення Меморіалу у Львові і чекає від активістів вибачення.

Аліну Власенко підтримали інші дружини загиблих військових. Одна з них, Анна Юник, теж написала у Facebook, що питання будівництва меморіального комплексу повинні вирішувати передусім родичі полеглих військових.

«Меморіалу бути! І це не будуть вирішувати незрозумілі людиська, які зібралися під міською радою (100% кимось проплачені). Військові проти Меморіалу? Прошу усіх моїх друзів військових сказати, чи вони проти! У першу чергу це будемо вирішувати ми – родини полеглих Героїв! Як можна так зневажливо ставитися до памʼяті полеглих та їх рідних! І я впевнена, що справжні військові, які поховали на Марсовому полі не одного побратима, проти не будуть!» – написала Анна Юник.

Від імені ГО «Родини полеглих Героїв Львівщини» про необхідність меморіалу також написала Вікторія Родич: «Військовий, який стоїть і каже, що це не потрібно: що це в біса за побратим? Хто з них запитав у нас, родин, що так ствердно говорять від нашого імені? Нам потрібен цей меморіал, щоб усі памʼятали імена Героїв! Родини просять про будівництво меморіалу вже десятий рік. Тому так, він саме зараз на часі!».

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 січня, у Львові оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу пропозицію меморіального комплексу військових поховань Героїв України на вул. Іллі Мечникова у Львові.