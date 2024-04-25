На Хмельниччині затримали 60-річного чоловіка, який стріляв у патрульних

Ввечері 23 квітня правоохоронцям надійшов виклик від 60-річного жителя Кам’янця-Подільського про те, що його син вчиняє домашнє насильство. Коли на місце події прибули патрульні, п’яний заявник почав стріляти у них із рушниці. Про це 25 квітня повідомили у поліції Хмельницької області.

Інцидент стався близько 21:15 в селі Нігин Гуменецької громади. 60-річний чоловік зателефонував на лінію 102 і повідомив, що його син вчиняє домашнє насильство. На місце події приїхали двоє патрульних.

Правоохоронці з’ясували, що заявник перебуває у стані алкогольного сп’яніння, а факт насильства не підтвердився, тож почали оформляти адмінпротокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик поліції). Підозрюваний з цим не погодився.

«Він зайшов до будинку і повернувся звідти вже з рушницею. Патрульні попередили чоловіка про неправомірні дії, проте той не дослухався і відкрив вогонь у бік поліцейських. Завдяки професійним діям правоохоронців, їм вдалося затримати порушника, уникнувши поранень», – зазначають у поліції.

Наразі слідчі оголосили 60-річному жителю Кам’янця-Подільського району підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років ув’язнення.