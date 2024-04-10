У Квасилові п'яний чоловік стріляв у поліцейського

Ввечері 9 квітня поліцейським надійшов виклик про постріли на одній з вулиць селища Квасилів Рівненського району. Коли на місце події прибули спецпризначенці, один із чоловіків вистрелив у поліцейського. Ніхто не постраждав, однак тепер зловмиснику загрожує до трьох років ув’язнення. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Інцидент стався близько 21:00 біля місцевого кафе у селищі Квасилів. На лінію 102 надійшло повідомлення про постріли, тож для з’ясування обставин за вказаною адресою виїхала група швидкого реагування роти поліції особливого призначення.

«Коли поліцейські підійшли до компанії із трьох чоловіків, які перебували на території літнього майданчика кафе, один із них – 39-річний місцевий житель, здійснив постріл у бік правоохоронця. Ніхто тілесних ушкоджень не отримав», – зазначають у поліції.

Спецпризначенці вилучили з місця події стартовий пістолет і затримали порушника. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав 2,6 проміле. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У рамках кримінального провадження слідчі вирішують питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза вбивством чи насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків). Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.