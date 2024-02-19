У затриманого вилучили зареєстровану рушницю Typhoon F12 Basic

Ввечері 18 лютого у селі Середнє Водяне Тячівського району стався конфлікт зі стріляниною між місцевими мешканцями. 61-річний чоловік поранив з рушниці 25-річного односельця. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, 19 лютого, вистреливши в односельця, мешканець Середнього Водяного втік з місця події.

Вистреливши в односельця, мешканець Середнього Водяного втік з місця події

«За викликом виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. На місці зʼясувалося, що під час сутички між двома чоловіками одного з них було поранено зі зброї. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі марки Toyota Land Cruiser Prado. На пошуки фігуранта було орієнтовано всі наряди поліції. В результаті зловмисника розшукали та затримали за гарячими» слідами», – інформують у поліції.

У затриманого вилучили зареєстровану рушницю Typhoon F12 Basic, з якої він вистрілив у ногу 25-річного односельця. Постраждалого госпіталізували до лікарні, а нападника помістили в ізолятор тимчасового тримання. За хуліганство, вчинене із застосування зброї, мешканцю Середнього Водяного загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.