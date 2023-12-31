48-річний чоловік здійснив два постріли із зареєстрованої зброї

У місті Хуст вночі проти 31 грудня 48-річний місцевий мешканець застрелив з мисливської зброї 17-річного грабіжника, який проник до нього у підвал. Хлопцю вдалося втекти, проте недалеко: він помер неподалік подвір’я від втрати крові.

Як повідомила поліція Закарпаття, 31 грудня близько 1:00 до поліції зателефонував 48-річний мешканець міста Хуст. Чоловік повідомив, що на його приватну власність проник невідомий, і він здійснив два постріли із зареєстрованої зброї.

«Чоловік із пристрою для фото- і відеозапису отримав сповіщення про руx у підвальному приміщенні. Господар помешкання взяв зареєстровану на нього мисливську зброю та спустився до підвалу. За словами заявника, там він виявив незнайомця та наказав йому вийти, однак хлопець несподівано кинувся у бік озброєного чоловіка, і останній здійснив один постріл у нижню частину тіла. Після цього невідома особа вибігла з підвального приміщення, а заявник на подвір’ї власного домогосподарства здійснив ще один постріл в землю», – йдеться в повідомленні.

17-річний хлопець помер від крововтрати неподалік будинку (фото поліції)

За слідами крові поліцейські виявили неподалік будинку тіло 17-річного мешканця Хуста з вогнепальним пораненням стегна. Попередня причина смерті хлопця – крововтрата. Попередньо подію кваліфікують як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Передбачене статтею покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.