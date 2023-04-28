Вбивство та замах на вбивство сталися на приватному подвір'ї

У четвер увечері, 27 квітня, у селі Катина Самбірського району на Львівщині 61-річний мешканець села Роман Пустельник з мисливської рушниці застрелив 37-річного сусіда Мар'яна Царя та поранив 63-річну сусідку Ганну Шафран на їхньому подвір’ї. За даними поліції, між сусідами довгий час були неприязні стосунки і в такий спосіб чоловік хотів вирішити конфлікт. Мешканці сала кажуть, що сусіди сварилися за межу.

Як повідомляє поліція Львівщини, трагедія трапилася увечері близько 18:20. 61-річний мешканець села, взявши з собою заряджену мисливську рушницю та набої, прийшов на подвір’я до сусідів, з якими у нього тривалий час були неприязні стосунки.

«Першим пострілом зловмисник влучив у голову 37-річному чоловіку, який мешкав у домогосподарстві, а другим – у ногу його 63-річній тещі. Від отриманих тілесних ушкоджень поранений помер на місці події, а жінка, поки сусід перезаряджав зброю, втекла у будинок та зачинила вхідні двері», – розповіли в поліції.

Чоловік хотів вирішити конфлікт з сусідами за допомогою зброї (фото поліції)

Чоловік постраждалої зателефонував медикам та правоохоронцям. У подальшому лікарі провели операцію та врятували пораненій життя.

61-річний вбивця втік у ліс. До його пошуку були задіяні усі підрозділи поліції. Використавши дрон з тепловізором, правоохоронці знайшли та затримали втікача. Зброю, з якої були здійснені постріли, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Правоохоронці не розголошують, в якому селі сталося вбиство. Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, трагедія трапилася в селі Катина Хирівської громади. Мешканці села розповідають, що сусіди сварилися за межу. Конфлікт загострився зараз, коли почалася оранка. Увечері четверга сусіди чули три постріли з рушниці на подвір'ї, де сталася трагедія.

«Не можу точно сказати, за що вони посварилися. Факт того, що він пішов, взяв з дому рушницю та на подвір’ї застрелив. Молодий сусід не сподівався, думав, що той його лякає, а той прийшов і застрелив», – розповів ZAXID.NET староста села Катина Михайло Потічний.

Роман Пустельник, який застрелив сусіда Мар'яна Царя та поранив його тещу Ганну Шафран, вже раніше мав проблеми з законом, зокрема, кидався з сокирою на згаданих сусідів, однак трагедії тоді вдалося уникнути. Чоловік ніде не працює, живе на соціальну допомогу. У нього немає власної сім’ї, проживає в одному будинку з сестрою.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за умисне вбивство та замах на убивство ( ч.1 ст.115 та ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.