Поліція взяла під варту 38-річного мешканця Золочівщини, який кілька днів тому побив свою 60-річну односельчанку. Злочинець залишив жінку без тями, наступного дня її госпіталізували. Попри старання медиків, 60-річна потерпіла померла у львівській лікарні у понеділок, 24 квітня.

За даними поліції, в ніч на понеділок, 17 квітня, 38-річний чоловік прийшов до сусідки в гості. Між ними виникла сварка, тоді зловмисник кілька разів вдарив 60-річну жінку кулаком в обличчя. Господиня втратила свідомість, а злочинець втік. У поліції не розголошують, чому саме між ними виник конфлікт.

Наступного дня донька знайшла маму непритомною. Вона викликала медиків та поліцію. Жінку госпіталізували до Львова. У неї діагностували важкі ушкодження, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму.

Затриманий 38-річний чоловік, який до смерті побив односельчанку (фото поліції)

Поліцейські затримали чоловіка за гарячими слідами. Спершу йому вручили підозру через умисне тяжке тілесне ушкодження. Проте попри зусилля лікарів 24 квітня побита жінка померла у лікарні, і справу перекваліфікували. Тепер чоловіка судитимуть за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років ув'язнення.