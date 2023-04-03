Бориславський міський суд Львівщини призначив 510 грн штрафу чоловіку, який посеред вулиці раптово побив свою дружину. Його визнали винним в умисному нанесення легких тілесних ушкоджень.

Як вказано у вироку суду за 29 березня 2023 року, випадок трапився ще у серпні 2021 року на вул. Шевченка, 1 у центрі Борислава. Уродженець Трускавця Віталій Зварич вночі повертався від гостей додому разом з своєю дружиною, сином та тещею. Між ним та дружиною виникла суперечка, яка переросла у конфлікт, під час якого Віталій Зварич почав бити свою дружину посеред вулиці. У матеріалах справи вказано, що чоловік схопив дружину за волосся, повалив на землю та наносив хаотичні удари руками та ногами.

У суді Віталій Зварич визнав свою провину та попросив вибачення. Адвокат потерпілої зазначив, що жінка не має до нього претензій.

Відомо, що пара розійшлась. У листопаді 2021 року Бориславський міський суд Львівщини розірвав їхній шлюб, дитина залишилась із матір’ю.

Справу розглянула суддя Світлана Ткачова, вона визнала Віталія Зварича винним в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень та оштрафувала на 510 грн. На вирок ще може бути подана апеляція.