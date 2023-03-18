Трускавецький міський суд Львівщини оштрафував по 850 грн батьків двох учнів трускавецької гімназії, які систематично вчиняли булінг щодо своєї 13-річної однокласниці.

Як вказано у постановах суду, обоє хлопців навчаються у восьмому класі НВК «Середня загальноосвітня школа №2 – гімназія». Із жовтня 2022 року по січень 2023 року вони неодноразово ображали нецензурними словами та принижували свою 13-річну однокласницю. Один з них, зокрема, поширював повідомлення образливого змісту щодо дівчинки в загальну групу класу у Viber.

На батьків школярів склали протоколи про адмінправопорушення через булінг. На засідання суду вони не прийшли.

Справи щодо кожного школяра суд розглядав окремо, в обох випадках батьків оштрафували по 850 грн.