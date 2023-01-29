Галицький районний суд Львова визнав уродженця Дрогобича винним у побитті працівника поліції у Львові. Суд звільнив нападника від тюремного ув’язнення з встановлення двох років іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду за 24 січня 2023 року, випадок трапився ще наприкінці квітня 2019 року. Уродженець Дрогобича у стані алкогольного сп’яніння прийшов у відділ поліції на вул. Мартовича у Львові та у приміщенні приймальні вдарив у обличчя правоохоронця. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку та гематому лівого ока.

У суді нападник повністю визнав свою провину, просив суд суворо його не карати та надати можливість стати на шлях виправлення.

Справу розглядав суддя Віталій Стрельбицький, він визнав чоловіка винним у побитті поліцейського та призначив покарання у вигляді двох років тюрми. Однак суддя звільнив його від відбування покарання з встановленням двох років іспитового терміну.

Протягом цього часу він має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок ще може бути подана апеляція.