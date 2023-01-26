37-річний Іван Кравець вкрав електрогенератор Forte FG 3500, який стояв біля аптеки на вул. Грушевського у Дрогобичі

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав 37-річного Івана Кравця винним у вчиненні крадіжки електрогенератора у Дрогобичі. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши рік умовного терміну.

Як вказано у вироку суду, 17 грудня 2022 року 37-річний Іван Кравець вкрав електрогенератор Forte FG 3500, який стояв біля аптеки на вул. Грушевського у Дрогобичі. Чоловік переніс його на сусідню вулицю та сховав. Через певний час Іван Кравець повернувся, щоб забрати схований електрогенератор, але був затриманий працівниками поліції.

Затриманий є мешканцем одного з сіл Самбірського району. На час слідства та судового розгляну на генератор накладений арешт.

Справу розглядав суддя Андрій Хомик. Він визнав Івана Кравця винним у крадіжці та призначив п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з встановленням року іспитового терміну.

Протягом цього часу він має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи та навчання.

На вирок ще може бути подана апеляція.