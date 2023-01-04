Сихівський районний суд Львова зобов’язав виплатити з держбюджету 463,5 тис. грн жінці, яку було безпідставно звинувачено у крадіжці. Юлія Фляк довела у суді свою невинуватість та відсудила компенсацію через перебування під слідством.

Як вказано у рішенні суду, Юлія Фляк у березні 2016 року була обвинувачена у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), поєднаному з проникненням в житло, вчиненому за змовою групи осіб. У лютому 2021 року Кам’янка-Бузький райсуд Львівщини виправдав Юлію Фляк через зміну показів свідків та обвинуваченої, у 2022 році Львівський апеляційний суд підтвердив її невинуватість.

Жінка звернулась до Львівської обласної прокуратури та ГУ Державної казначейської служби України у Львівській області, щоб стягнути компенсацію з держбюджету за час перебування під слідством. У суді розповіла, що зазнала моральних страждань, а незаконні дії органів досудового слідства негативно вплинули на її психологічне здоров’я.

Юлія Фляк перебувала під слідством та судом 71 місяць та 9 днів, вона хотіла, щоб їй виплатили компенсацію, враховуючи розмір мінімальної зарплати (6,5 тис. грн).

Представник ГУ Державної казначейської служби України у Львівській області у суді просив відмовити у задоволенні позову через безпідставність, оскільки до позивачки не було застосовано запобіжного заходу під час слідства.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ольга Бойко зобов’язала виплатити Юлії Фляк з держбюджету 463,5 тис. грн моральної шкоди завданої незаконними діями органів досудового розслідування. Рішення ще може бути оскаржене.