Наталія ван Доеверен працювала заступницею головного лікарня Львівської обласної лікарні і у листопаді 2016 року її затримали за підозрою у хабарництві

Відома львівська лікарка Наталія ван Доеверен відсудила 500 тис. грн моральної компенсації з держбюджету через безпідставні звинувачення у хабарництві. Вона три роки перебувала під слідством та судом, але прокуратура відмовились від обвинувачення та кримінальну справу проти неї закрили.

Як вказано у рішенні Личаківського районного суду Львова, яке він ухвалив у жовтні 2022 року, Наталія ван Доеверен звернулась з позовом до Львівської обласної прокуратури про стягнення з держбюджету моральної компенсації через безпідставні звинувачення у хабарництві. Враховуючи висновок експерта психолога, бажана сума компенсації становила 50 млн грн.

Наталія ван Доеверен працювала заступницею головного лікарня Львівської обласної лікарні і у листопаді 2016 року її затримали за підозрою у хабарництві. Лікарка начебто вимагала та отримала 6 тис. грн за госпіталізацію пацієнта у відділення гемодіалізу. Правоохоронці повідомляли, що Наталію ван Доеверен підозрювали у причетності й до інших випадків отримання хабарів.

Протягом трьох років (2016 – 2019 роки) Наталія ван Доеверен перебувала під слідством та судом. Кримінальну справу проти неї закрили, оскільки прокуратура відмовилася від обвинувачення на стадії судового розгляду. Під час судового розгляду не були встановлені докази про вчинення Наталією ван Доеверен кримінального правопорушення.

Нагадаємо, під час судового розгляду один зі свідків зізнався, що насправді не давав хабар Наталії ван Доеверен, а неправдиво свідчити його змусили правоохоронці.

Наталія ван Доеверен звернулась до суду, щоб відсудити завдану їй моральну шкоду. Вона розповіла, що зазнала психологічних страждань, а також репутаційних втрат, оскільки вона мала доводити свою невинуватість друзям, рідним та колегам. На її майно був накладений арешт, а також з листопада 2016 року до липня 2017 року вона була відсторонена від посади. У матеріалах справи вказано, що особливих страждань їй спричинило усвідомлення того, що справа проти неї була спровокована правоохоронними органами.

Відповідачем у справі є Львівська обласна прокуратура. У суді представник відповідача не погодився з позовною заявою та вказав, що прокурор відмовився від обвинувачення на стадії судового розгляду і в такому випадку в законі не передбачено право на відшкодування моральної шкоди.

Представник позивачки наголосив, що закриття кримінального провадження через відмову прокурора від обвинувачення на стадії судового розгляду прирівнюється до закриття кримінального провадження за відсутності доказів для доведення винуватості особи, що дає право на відшкодування моральної шкоди.

Дослідивши матеріали справи, суддя Роман Грицко частково задовольнив позов Наталії ван Доеверен та стягнув з держбюджету 500 тис. грн завданої їй моральної шкоди. На рішення суду ще може бути подана апеляція.