Водій трактора, якого обвинувачували у вчиненні смертельної ДТП під Львовом, відсудив з держбюджету моральну компенсацію. Чоловік понад 4 роки був під слідством і судом та довів свою невинуватість. Пустомитівський районний суд Львівщини стягнув на його користь 750 тис. грн.

Як вказано у рішенні суду за 7 жовтня 2022 року, Іван Павлів керував колісним трактором МТЗ-80 і у травні 2013 року потрапив у ДТП поблизу Гамаліївки, що під Львовом. Він зіткнувся із мотоциклом Suzuki, водій якого був п’яним і суттєво перевищив швидкість (він рухався зі швидкістю 154 км/год). Унаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці, а у ДТП обвинувачували водія трактора Івана Павліва.

У лютому 2018 року Пустомитівський райсуд Львівщини оголосив виправдувальний вирок, а у березні 2019 року Львівський апеляційний суд підтвердив його, залишивши апеляційну скаргу прокурора без задоволення. Іван Павлів майже пів року провів під вартою, а загалом досудове розслідування та судовий розгляд тривали 67 місяців.

Іван Павлів звернувся до суду, щоб стягнути моральну компенсацію через безпідставне звинувачення у вчиненні смертельної ДТП. Він заявив, що слідство та судовий розлад негативно вплинули на його життя та здоров’я. За словами Івана Павліва, після виходу з СІЗО у нього погіршився зір, був біль у спині та суглобах. Весною 2014 року у нього було діагностовано важку хворобу, а саме анкілозуючий спондиліт (хвороба Бехтерева), яка на час подання позовної заяви була на стадії загострення.

Позивач заявив, що відчував приниження і зневагу з боку оточуючих, втратив довіру до правоохоронних органів. Іван Павлів позивався до Офісу генпрокурора, Львівської обласної прокуратури, Нацполіції Львівщини та Державної казначейської служби.

Представники відповідачів у суді просили відмовити у задоволенні позову. Щодо виникнення важкої хвороби, то відповідач вважає позивач не надав достатньо доказів, що до повідомлення про підозру у нього раніше не було цього захворювання.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Добош задовольнила позов Івана Павліва та зобов’язала виплатити йому з держбюджету 750 тис. грн моральної компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляція.