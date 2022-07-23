Мостиський районний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 1 млн грн в інтересах п’яти неповнолітніх дітей через смерть їхньої матері. Жінка у нетверезому стані переходила залізничну колію, коли її збив потяг. Від отриманих травм вона загинула.

Як вказано у рішенні суду, наприкінці 2019 року жінка спробувала перейти через залізничні колії перед електропоїздом у Славському та отримала травми несумісні з життям. У крові загиблої виявили 2,40 проміле алкоголю. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження, але поліція закрила його, оскільки у діях машиніста відсутній склад правопорушення.

Загибла є багатодітною матір’ю, але її кілька років тому позбавили батьківських прав. П’ятеро її неповнолітніх дітей живуть в прийомній сім’ї у будинку сімейного типу. Їхня вихователька подала позов до «Укрзалізниці», щоб відсудити компенсацію через смерть їхньої рідної матері (по 200 тис. грн на кожну дитину).

У суді вона заявила, що діти втратили зв'язок з «єдиною рідною людиною, з якою вони могли спілкуватись та дізнатись про своє коріння», а сам факт того, що вони стали сиротами, впливає на їх спосіб життя та емоційний стан.

Представник «Укрзалізниці» в суді виступив проти задоволення позову, оскільки жінка сама порушила правила і машиніст не міг уникнути зіткнення. Зазначив, що жінку позбавили батьківських прав щодо малолітніх дітей ще у 2012 році, оскільки вона ними не займалась та часто залишала без нагляду, а у будинку була антисанітарія.

Представник залізниці додав, що відсутні докази, що смерть матері призвела до зміни життя дітей. Зазначає, що якраз проживання із рідною матір’ю і є наслідками душевних та моральних страждань.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загибла свідомо хотіла завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Дослідивши матеріали справи, суддя Світлана Гіряк повністю задовольнила позов та зобов’язала «Укрзалізницю» виплатити 1 млн грн в інтересах дітей загиблої (по 200 тис. грн на кожну дитину). «Укрзалізниця» подала апеляцію і зараз триває розгляд справи у апеляційному суді.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET