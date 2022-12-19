За крадіжку генератора 37-річному раніше не судимому чоловікові тепер загрожує до 8 років ув'язнення

37-річний раніше не судимий чоловік вкрав електрогенератор з-під аптеки у Дрогобичі. Його затримали уже за кілька годин після крадіжки завдяки записоам з камер спостереження. Що спровокувало раніше не судимого мешканця Самбірщини викрасти генератор – поки невідомо.

Як повідомила прес-служба поліції, 17 грудня близько 18:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про крадіжку електрогенератора з аптеки на вулиці Грушевського в Дрогобичі.

Переглянувши відео з камер спостереження, а також опитавши ймовірних свідків, поліція встановила, що злодій – 37-річний мешканець одного з сіл Самбірського району. Чоловіка затримали через кілька годин після злочину, він не був раніше судимий. Вкрадений електрогенератор у підозрюваного забрали.

Додамо, в умовах воєнного стану за крадіжки, грабежі та мародерство, передбачено максимальне покарання. 37-річному злодію повідомили про підозру у злочині, йому загрожує до 8 років ув'язнення.