Обох хлопців затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи

У Львові поліцейські розшукали та затримали двох хлопців, які викрали авто ВАЗ 2101 та почали розбирати його на запчастини. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, знайти викрадене авто вдалось завдяки камерам відеоспостереження.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, 8 січня у поліцію звернувся 61-річний львів’янин, який повідомив, що вночі з вулиці Кульпарківської було викрадено його автомобіль ВАЗ 2101.

За допомогою камер відеоспостереження, встановлених в рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці виявили автомобіль на території одного з гаражних кооперативів у Львові. Двоє хлопців, які викрали авто – 21-річний львів’янин та 18-річний житель Львівського району, уже почали розбирати його на запчастини.

Обох хлопців затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. 21-річний львів’ян раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.