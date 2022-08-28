Chevrolet Cruze був викрадений на Одещині

У суботу вночі, 27 серпня, на Мостищині львівські патрульні зупинили автомобіль Chevrolet Cruze, який був викрадений в Одеській області і перебуває в розшуку. У результаті автомобіль та його водія – 26-річного львів'янина – затримали та передали одеським поліцейським.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що минулої ночі під час супроводу негабаритного вантажу у Яворівському районі патрульні помітили автомобіль Chevrolet Cruze, який перебував у розшуку.

Авто було в орієнтуванні в Одеській області через незаконне заволодіння. Керував транспортним засобом 26-річний мешканець Львівщини. Водія та автомобіль передали ініціаторам розшуку, які приїхали на місце події для з'ясування обставин.