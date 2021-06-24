Мешканець Ужгорода вивіз із двору свого колишнього працедавця автомобіль Ford Sierra і поки поліція його шукала, встиг здати машину на металобрухт. За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про цей випадок повідомила прес-служба поліції Закарпаття у четвер, 24 червня. За інформацією правоохоронців, ужгородець заїхав у чужий двір евакуатором, завантажив на нього автомобіль та відвіз його до пункту прийому металу. Викрадене авто належить колишньому працедавцеві 50-річного підозрюваного.

«Зловмисник забрав транспортний засіб з чужого приватного дворогосподарства у селі Баранинці. Поліцейські встановили, що викрадач тривалий час працював у потерпілого та мав доступ до цієї території», – уточнюють у прес-службі поліції.

Викрадену машину вже утилізували. 50-річному ужгородцю оголосили про підозру за ч.1. ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Справу вже скерували до суду. За вчинене чоловікові загрожує до 5 років ув’язнення.