Двох працівників однієї з філій «Укрзалізниці» у Закарпатській області судитимуть за розкрадання дизельного палива. Вони привласнили 4 тис. літрів пального на суму понад 72 тис. грн.

Як повідомила Закарпатська обласна прокуратура, упродовж кількох місяців залізничники вносили недостовірні відомості в документи, за якими отримували пальне для роботи автокрана. При цьому він увесь цей час перебував у несправному стані, що унеможливлювало його використання.

Розкрадання дизпалива виявили у виробничому підрозділі «Королівський кар’єр», який входить до однієї з філій «Укрзалізниці». Схему розкрадання пального організував головний механік. Загалом обвинувачені привласнили майже 4000 л дизпалива, завдавши підрозділу збитки на суму понад 72 тис. грн.

Закарпатським залізничникам, обвинуваченим у крадіжці пального інкримінують три статті Кримінального кодексу України:

привласнення чужого майна за попередньою змовою групою осіб;

службове підроблення;

повторне підроблення офіційного документа.

Прокурори вже передали обвинувальний акт стосовно двох залізничників до суду.