Двох закарпатських залізничників судитимуть за крадіжку 4 тис. літрів дизпалива
Залізничники виписували пальне для автокрана, який насправді не працював
Двох працівників однієї з філій «Укрзалізниці» у Закарпатській області судитимуть за розкрадання дизельного палива. Вони привласнили 4 тис. літрів пального на суму понад 72 тис. грн.
Як повідомила Закарпатська обласна прокуратура, упродовж кількох місяців залізничники вносили недостовірні відомості в документи, за якими отримували пальне для роботи автокрана. При цьому він увесь цей час перебував у несправному стані, що унеможливлювало його використання.
Розкрадання дизпалива виявили у виробничому підрозділі «Королівський кар’єр», який входить до однієї з філій «Укрзалізниці». Схему розкрадання пального організував головний механік. Загалом обвинувачені привласнили майже 4000 л дизпалива, завдавши підрозділу збитки на суму понад 72 тис. грн.
Закарпатським залізничникам, обвинуваченим у крадіжці пального інкримінують три статті Кримінального кодексу України:
- привласнення чужого майна за попередньою змовою групою осіб;
- службове підроблення;
- повторне підроблення офіційного документа.
Прокурори вже передали обвинувальний акт стосовно двох залізничників до суду.