У Тернопільській області за привласнення грошей від селян судитимуть поштарку. За версією слідства, вона отримувала від селян гроші за газ та електроенергію, однак гроші залишала собі, а селянам видавала фальшиві квитанції про оплату.

Як повідомила тернопільська поліція у вівторок, 4 травня, працівниця пошти приймала платежі від населення за газ та світло, видаючи їм квитанції форми Ф-47. Прибутки в касовому звіті вона не відображала, а гроші залишала собі. Таким чином вона привласнила 78 тис. грн.

Про дії поштарки мешканці одного з сіл Монастириського району дізналися лише після того, як до них з перевіркою приїхали представники комунальних служб. Жителів населеного пункту звинуватили у тому, що вони масово впродовж квітня-червня не оплачують за спожиті газ та світло.

Люди почали заперечувати свої борги і як доказ надали квитанції, які виявилися недійсними і ніде не облікованими.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження, у процесі розслідування якого поштарка повернула привласнені гроші. Наразі досудове розслідування у цій справі завершено і її передали до суду.

Якщо суд визнає поштарку винною, то їй загрожуватиме обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.