У Тернополі 49-річний нетверезий чоловік вкрав автомобіль Volkswagen Golf, але, проїхавши декілька вулиць, заглох. Авто він викрав у 31-річного мешканця Тернополя, який зупинився біля компанії нетверезих чоловіків, які чіплялись до дівчат. Поки він намагався заспокоїти незнайомців, один із них сів у машину і поїхав. Втім, незабаром його знайшла поліція. За викрадення автомобіля зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, про крадіжку правоохоронців повідомив 31-річний власник автомобіля Volkswagen Golf. Чоловік, проїжджаючи автомобілем, побачив як компанія нетверезих чоловіків чіплялася до двох дівчат. Зупинившись та вийшовши з машини, він намагався втихомирити незнайомців. У цей час один із зловмисників проник в легковик заявника, скориставшись тим, що авто було незачинене та з ключами в замку запалювання. Відтак поїхав у невідомому напрямку.

«У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції знайшли несправний автомобіль на одній із вулиць міста. Встановили також причетну до крадіжки особу і його місцезнаходження. Ним виявився 49-річний житель Тернополя. У його крові виявили середню ступінь алкогольного сп'яніння», – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до восьми років.