Порушника затримали поліцейські, йому повідомили про підозру

У селищі Берегомет у неділю, 20 лютого, 35-річний п’яний чоловік після дискотеки викрав припаркований біля клубу ВАЗ-2108, щоб доїхати додому. Чоловік скористався ключем від свого автомобіля. Правоохоронці затримали буковинця й повідомили про підозру. Про викрадення авто повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області.

«20 лютого до поліції про викрадення авто повідомив 19-річний мешканець села Долішній Шепіт. Хлопець розповів, що залишив незачинений ВАЗ-2108 поблизу нічного клубу в селищі Берегомет. Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 35-річний мешканець села Мигове. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, за допомогою ключів від свого автомобіля завів двигун авто та поїхав додому», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 21 лютого.

Правоохоронці затримали 35-річного буковинця. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Наразі вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. За викрадення авто чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.