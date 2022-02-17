Шевченківський райсуд міста Чернівців на п’ять років ув’язнив Василя Кабана, який упродовж року вербував чотирьох українок для роботи повіями в Італії. Знаходив чоловік жінок у соцмережах «ВКонтакте» та Viber й схиляв їхати на секс-роботи закордон, допомагаючи з підготовкою необхідних документів. Він навмисно пропонував проституцію українкам, які не мали роботи й терміново потребували кошти. Про ув’язнення сутенера йдеться у вироку суду, оприлюдненому 15 лютого.

«Першою жертвою чоловіка була мешканка Тернопільської області. Він написав їй у «ВКонтакте», при цьому перебував зловмисник в Італії. На утриманні жінки були двоє дітей та брат з інвалідністю. Чоловік пообіцяв їй роботу у догляді за пенсіонерами. Вона була вагітною, але про це не сказала. В Італії її зустрів засуджений і запропонував поїхати до свого друга. Той запропонував їй надавати секс-послуги, на що вона погодилась. Під час засідання жінка заявила, що претензій до обвинуваченого не має», – йдеться у вироку суду за 14 січня.

Ще одна мешканка Тернопільської області також шукала роботу за кордоном, оскільки хворіла на тяжке захворювання й потребувала грошей на лікування. Чоловік обіцяв їй 1500 євро зарплати щомісяця за секс-послуги. Заробіток мали ділити порівну. Вона написала заяву в поліцію, після чого отримувала погрози. В суді потерпіла пояснила, що вона добровільно допомагала слідству.

До поліції надійшла заява також від буковинки, якій сутенер надіслав 100 доларів для оформлення паспорта. У суді жінка сказала, що мала ходити в нічні клуби та знайомитися з чоловіками, ті мали купляти їй випивку, а якщо вона буде згідна — надаватиме інтимні послуги. Однак жінка не поїхала й звернулась до поліції, зауваживши, що заяву написала також добровільно.

Розглянувши справу, суддя Шевченківського райсуду Яна Одовічен визнала винним Василя Кабана й призначила чоловікові п’ять років тюрми. До цього чоловік перебував під арештом в Італії понад два роки, їх зарахують в термін. Крім того, чоловік має сплатити 45 тис. грн судових витрат, пов`язаних з його екстрадицією – передача Італією злочинця в Україну.