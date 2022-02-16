Буковинець в суді заявив, що вирощував канабіс виключно для себе

Заставнівський райсуд Чернівецької області на 9 років ув’язнив 33-річного мешканця села Митків за вирощування коноплі й незаконне зберігання зброї. Під час обшуків у буковинця вилучили 2,5 тис. кущів конопель, 10 кг висушеної наркосировини, карабін «Мосіна» 1942 року та два пістолети. Слідство звинуватило обвинуваченого в збуті коноплі, натомість сам чоловік заявив, що кущі конопель вирощував виключно для себе. Про ув’язнення буковинця йдеться у вироку суду за 9 лютого.

Рослини конопель на городі чоловіка помітив односелець, який повідомив у поліцію. Того ж дня, 4 вересня, правоохоронці провели обшук в помешканні зловмисника, де знайшли понад 2,5 тис. кущів конопель, майже 10 кілограмів висушеної наркосировини, пристрій для вживання наркотиків, карабін «Мосіна» 1942 року, понад 100 набоїв та 2 пістолети. Також у чоловіка виявили надруковану літературу про коноплі.

Під час засідання обвинувачений визнав вину частково. Він заявив, що насіння знайшов на смітнику в трилітровій банці й вирішив виростити рослину для себе, адже тривалий час цікавився коноплями, а тому зберігав розруківки з інформацією про них. Натомість слідство в суді заявило, що така кількість коноплі свідчить про подальшу мету збуту.

Розглянувши справу, суддя Заставнівського райсуду Інна Сірик визнала винним 33-річного буковинця у зберіганні зброї та коноплі й призначила йому тяжче покарання у вигляді 9 років ув’язнення. На вирок суду обвинувачений упродовж 30 діб може подати апеляційну скаргу.