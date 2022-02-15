Чоловіків тримають в пункті тимчасовго тримання

У горах Чернівецької області в ніч з 14 на 15 лютого прикордонники відділу «Фальків» з переохолодженням затримали двох алжирців, віком 26 та 27 років. Чоловіки запевнили, що вони туристи й заблукали під час подорожі. Натомість жодних документів при собі іноземнці не мали. Про затримання нелегалів у вівторок, 15 лютого, повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

«У ніч з 14 на 15 лютого прикордонники відділу «Фальків» затримали двох іноземців з Алжиру. У переддень до цього охоронці кордону даного підрозділу отримали випереджувальну інформацію від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки по 31 прикордонному загону, щодо можливої появи незаконних мігрантів», — йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Чоловіків з переохолодженням та втомою прикордонники виявили серед лісу. Затримані пояснили, що вони декілька днів блукали лісами Карпат. До України з Алжиру, за їх словами, вони потрапили легально у листопаді 2021 року для навчання в київському університеті. Натомість жодних документів іноземці при собі не мали.

Наразі алжирців тримають в пункті тимчасовго тримання для з’ясувань обставин. Справу скерують до суду.