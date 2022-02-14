Суд не обмежив Івана Піцула права керувати автомобілем за п’яне водіння

Вижницький райсуд Чернівецької області звільнив від відповідальності 32-річного водія Range Rover Івана Піцула, який 24 грудня 2021 обстріляв автобусну зупинку у селищі Берегомет. Також чоловіка не позбавили права керувати автомобілем за п’яне водіння. Натомість суд обмежився умовним покаранням. Про звільнення від відповідальності водія йдеться у вироку суду за 9 лютого.

Інцидент трапився 24 грудня у селищі Берегомет Чернівецької області. П’яний 32-річний Іван Піцул з вікна Range Rover обстріляв автобусну зупинку, де стояли люди. Чоловік стріляв з травматичної зброї ФОРТ-12Р 9 мм калібру, дозвіл на неї він мав. Як вказано у вироку, робив це буковинець «бажаючи самоутвердитись внаслідок вчинення хуліганських дій у присутності пасажирів автомобіля». Внаслідок стрілянини ніхто з перехожих не постраждав.

Під час досудового розслідування обвинувачений уклав з прокурором договір про винуватість, чим пом’якшив собі вирок. Розглянувши справу, суддя Вижницького райсуду визнав Івана Піцула винним у злочині й призначив чоловіку умовне покарання. Крім того, суд не позбавляв чоловіка права керувати автомобілем на рік, як це передбачено за п’яне водіння. Натомість зброю буковинцю не повернули.