Підприємиця не отримала від міськради паспорт прив’язки на споруду

У центрі Чернівців у понеділок, 14 лютого, вдруге демонтували незаконно встановлений МАФ. Кіоск з кавою вже демонтовували наприкінці січня через відсутність паспорта прив’язки на тимчасову споруду. Натомість підприємиця встановила його знову й за це вона заплатить штраф. Про демонтування незаконного МАФу ZAXID.NET повідомила речниця міськради Чернівців Анастасія Кокоянчук.

«Сьогодні відбувся демонтаж МАФу на проспекті Незалежності, 131. У підприємиці відсутній паспорт прив’язки для розміщення кіоску. Рішення про демонтаж цієї тимчасової споруди було затверджено виконкомом ще у 2020 році. Місяць назад МАФ демонтували, та власниця самовільно встановила його знову», – розповіла ZAXID.NET Анастасія Кокоянчук.

За словами речниці, жінка встановила кіоск з продажу кави. Підприємиця вже отримувала одне попередження від міськради, тому цього разу на неї накладуть штраф, який складає 340 грн.

Натомість власниця МАФу Алла Архилюк під час демонтажу заявила, що має відповідні документи на ділянку, однак міськрада відмовилась надавати їй паспорт прив’язку через особисті причини, які саме, жінка не називає. У міськраді ZAXID.NET пояснили, що на цій локації встановлення МАФу неможливе.