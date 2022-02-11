43-річний буковинець хотів уникнути карантину і самоізоляції після перетину кордону

Глибоцький райсуд Чернівецької області оштрафував на 2,5 тис. грн 43-річного буковинця за підробку ковід-сертифіката. Міжнародний сертифікат про вакцинацію чоловік надрукував на принтері й вказав лікувальний заклад. А щоб зробити документ більш правдивим – підписався замість лікаря. Підробив документ буковинець, щоб уникнути карантину і самоізоляції після перетину кордону. Про накладання штрафу йдеться у вироку суду за 7 лютого.

«У вересні 2021 у своєму помешканні чоловік надрукував на принтері міжнародний сертифікат про вакцинацію, вписавши туди своє ім’я. Він зазначив, що двічі вакцинувався вакциною Pfizer у центрі первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» й додав печатки лікарні й лікаря-терапевта Ігоря Хусенка. Щоб сертифікат мав більш правдивий вигляд обвинувачений розписався замість лікаря. Натомість в лікарні підтвердили, що такого документу чоловікові не надавали», — йдеться у вироку суду.

Під час запланованої поїздки закордон 23 грудня 2021 на прикордонному пропускному пункті чоловік пред’явив саморобний ковід-сертифікат інспектору, який помітив підробку. Правоохоронцям він пояснив, що хотів уникнути карантину і самоізоляції після перетину кордону.

У суді буковинець визнав свою вину й уклав з прокурором угоду, чим пом’якшив собі вирок. Розглянувши справу, суддя Глибоцького райсуду Віталій Цуренко визнав винним чоловіка й призначив йому 2,5 тис. грн штрафу.