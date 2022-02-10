У суді чоловік заявив, що у нього не було умислу вбивати жінку

Садгірський райсуд Чернівців на 9 років посадив 43-річного Олександра Денщікова за вбивство цивільної дружини. Трагедія трапилась у квітні минулого року, коли в одному з гаражів спального району Чернівців знайшли непритомною матір двох дітей 34-річну Олену. Після побоїв жінка ще тиждень пролежала у комі в лікарні, та врятувати її не вдалось. Під час засідання чоловік визнав свою вину й заявив, що побив жінку зопалу. Про вирок суду повідомила прес-служба Чернівецької прокуратури у четвер, 10 лютого.

«У квітні минулого року, обвинувачений та потерпіла розпивали алкогольні напої в одному з гаражних приміщень на території Чернівців. Між ними виникла суперечка, у результаті якої чоловік наніс 34-річній потерпілій серію ударів у голову та інші частин тіла. Жінку було госпіталізовано. Через сім днів вона померла від набряку головного мозку», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

У вироку суду за 7 лютого йдеться, що чоловік свою вину визнав частково. Він жив зі своєю співмешканкою рік, її законний чоловік перебував в АТО, а дітей виховувала бабуся. Жінка не працювала, а тому, за словами підсудного, він давав їй кошти на утримання дітей. В день інциденту вони розпивали алкоголь в гаражі й між ними виникла суперечка, тоді чоловік побив жінку. За словами Олександра Деніщикова, він не залишав Олену помирати в гаражі, а пішов до тітки просити викликати швидку оскільки його телефон розрядився.

Натомість родичі померлої заявили в суді, що жінка неодноразово скаржилась на чоловіка, але боялась від нього піти. За словами брата Олени, одного разу він її сильно побив і жінка подала заяву в поліцію, проте через декілька днів Олена раптом написала заяву в поліцію про те, що претензій до цивільного чоловіка не має. У суді це підтвердила й матір померлої, вона додала, що її донька навіть боялась розмовляти з рідними, коли її співмешканець був біля неї, однак від кривдника жінка не пішла.

Розглянувши справу, суддя Садгірського райсуду Сергій Асташев визнав винним 43-річного Олександра Денщікова у вбивстві жінки й призначив йому 9 років ув’язнення. Також чоловік має сплатити 243 тис. грн моральної та матеріальної компенсації матері померлої, яка виховує дітей жінки. У обвинуваченого є 30 діб з дня ухвалення вироку, щоб подати апеляцію.