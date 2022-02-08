На об'їзній дорозі Чернівців у селі Остриця у неділю, 6 лютого, перехожі врятували чоловіка, який намагався стрибнути з моста. Чоловік близько 35-років був на підпитку й тримався за поручні моста, коли приїхали патрульні, перехожі вже вмовили його злізти на землю. Про порятунок самогубця у вівторок, 8 лютого, ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк.

«Удень, 6 лютого, патрульні отримали повідомлення від водійки, яка проїжджала мостом, що на об'їзній дорозі Чернівців, у селі Остриця, чоловік хоче покінчити з життям. Коли екіпаж прибув на місце, було встановлено що перехожі вмовили особу (чоловік віком 35- 40 років з ознаками алкогольного спʼяніння) не стрибати, та допомогли зняти з моста», – розповіла ZAXID.NET Юлія Замерзляк.

Інспектори повідомили близьких родичів чоловіка та викликали на місце події спеціальні служби. Про те, що спонукало чоловіка скоїти самогубство, у поліції не розповіли.