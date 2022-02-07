Експосадовець заявив у суді, що не вживає алкоголь через стан здоров'я

Кіцманський райсуд Чернівецької області закрив справу колишнього заступника голови Чернівецької райдержадміністрації Олексія Добровольського, якого звинувачували у нетверезому водінні. В суді екс-посадовець довів, що не їхав за кермом п'яний, а вживав ліки, які вплинули на результат алкотесту. Про закриття справи з посиланням на постанову суду 6 січня повідомив «Молодий буковинець».

«У жовтні 2021 року Олексія Добровольського зупинили поліцейські. Чоловік керував автомобілем Mercedes-Benz C180, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння. Тест на алкогольне сп'яніння показав 0,6 проміле (допустима норма в Україні — до 0,2 проміле), чим порушив правила дорожнього руху», – йдеться в постанові суду за 24 січня.

Під час засідання суду Олексій Добровольський не визнав вини, заявивши, що на результат тесту на сп’яніння вплинули ліки, які він вжив напередодні. Він пояснив, що хворіє на гіпертонію і вдень інциденту через погане самопочуття звернувся до сімейного лікаря, який призначив йому препарат «Барбовал». Цей препарат чоловік не вживає, адже він позбавляє права керувати автомобілем, тоді лікар запропонував Добровольському інший препарат – «Пумпан».

Суд призначив експертизу, щоб з'ясувати, чи могли ліки вплинути на результат алкотесту і комісія підтвердила, що цей препарат справді міг спотворити результати тесту. Враховуючи висновки експертів, суддя Кіцманського райсуду Людмила Масюк закрила справу про нетверезе керування авто за відсутністю порушення.

Втім, юристи поліції ще можуть подати апеляцію на таке рішення суду.