Затримали чоловіка на вулиці міста під час продажу реактивної протитанкової гранати

У Чернівцях у середу, 2 лютого, правоохоронці затримали 34-річного мешканця, який незаконно продавав зброю та боєприпаси. Виявили чоловіка раніше, однак затримання проводилось під час чергового продажу реактивної протитанкової гранати. У Службі безпеки України Чернівецької області припускають, що зброю зловмисник міг нелегально вивезти з району проведення ООС.

Про затримання чоловіка у четвер, 3 лютого, повідомила прес-служба чернівецької поліції. Там зазначили, що чернівчанин був причетний до незаконного продажу патронів до вогнепальної зброї та ручних осколкових гранат. Під час чергового збуту по вул. Головній його затримали.

«Учора ввечері, 2 лютого, зловмисник зустрівся з покупцем для продажу реактивної протитанкової гранати РПГ-22. Поліцейські затримали торговця на місці злочину, у нього вилучили боєприпас і направили на експертизу. Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Служби безпеки України Леся Федоренко, припускають, що зброю зловмисник міг нелегально вивезти з району проведення ООС. Наразі це перевіряють працівники СБУ. За її словами, затриманий 34-річний чернівчанин – безробітний, раніше його судили за дрібні майнові злочини. Через особисті зв’язки серед кримінальних кіл він і шукав клієнтів, щоб збувати зброю.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження й вирішують питання, щоб посадити чоловіка до слідчого ізолятора, поки триватиме слідство. Також поліцейські перевіряють, чи міг хтось ще бути причетним до постачання і збуту зброї.