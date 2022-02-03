YouTube заблокував акаунт чернівецького телеканалу ТВА. Причиною стали три скарги від юридичної компанії Law Net, зокрема йдеться про використання в сюжеті 15-секундного фрагмента про Чорнобильську трагедію, правовласником якого, як з’ясувалося пізніше, виступає режисер Андрій Приймаченко. Про блокування ютуб-каналу у вівторок, 2 лютого, повідомив Інститут масової інформації з посиланням на директора ТВА Вадима Пелеха.

Law Net звинуватив телеканал у трьох порушеннях авторських прав. Перше з них стосувалось використання в сюжеті 15-секундного фрагмента про Чорнобильську трагедію, правовласником якого є режисер Андрій Приймаченко. За словами Вадима Пелеха, одразу після скарги сюжет було видалено, але згодом юристи Law Net поскаржилися на інші сюжети. Директор телекомпанії стверджує, що він був готовий виправити ситуацію, але в Law Net заявили, що вже нічого видаляти не треба – тільки заплатити гроші.

«Представники Law Net знайшли інші сюжети 2006 та 2007 років, на які також надіслали скарги. Я зателефонував Law Net, щоб повідомити про виправлення ситуації. На що почув відповідь: «Можете нічого вже не видаляти. У нас готуються інші скарги. А за використання фрагментів маєте сплатити по 700 доларів», – розповів Вадим Пелех.

Директор ТВА вважає, що їх шантажують. Загалом у телекомпанії ТВА вимагали 2800 доларів й це не кінцеві цифри, оскільки юристи заявили про інші знайдені сюжети. Через блокування ютуб-каналу зник 10-річний відеоархів, частину якого не можна відтворити. Тому юристи каналу готують звернення до Нацради України з питань телебачення і радіомовлення та в комітет Верховної Ради України з питань свободи слова.